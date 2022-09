Elezioni, Berlusconi: «Dalla parte di Occidente e popoli liberi»

(LaPresse) «Oggi, parliamo di politica estera. La politica internazionale dell'Italia si basa fin dal dopoguerra sull'Alleanza Atlantica, sullo stretto rapporto con gli Stati Uniti, che ci hanno salvato dal totalitarismo nazista prima e da quello comunista poi». Così Silvio Berlusconi nella sua pillola quotidiana. «Sono stato uno dei pochi premier italiani ad avere l'onore di parlare davanti al Congresso degli Stati Uniti. In quella occasione, ho ricordato la promessa fatta a mio padre, davanti alle tombe dei ragazzi americani caduti per la nostra libertà, di non dimenticare mai che il nostro cuore, la nostra anima, la nostra mente devono stare con l'America e il mondo libero. Noi abbiamo sempre sostenuto gli Stati Uniti e la Nato, anche nei momenti più difficili, perché siamo dalla parte della libertà». «Naturalmente siamo persone responsabili, quindi di fronte alla tragedia della guerra speriamo sempre nelle soluzioni diplomatiche. Ma la nostra scelta di campo è chiara, siamo dalla parte dell'occidente, della democrazia, del diritto internazionale, dei popoli liberi».