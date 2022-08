Elezioni, Bonelli: «Elettorato di centrosinistra disorientato»

(LaPresse) «Noi abbiamo posto delle questioni al Partito democratico perché nel Paese c'è un forte disagio. L'elettorato di centrosinistra è disorientato rispetto a un accordo con Calenda che non parla di temi necessari per dare una prospettiva all'Italia. la giustizia sociale, la giustizia climatica». Lo ha detto Angelo Bonelli, leader dei Verdi che poi ha negato contatti con il Movimento 5 Stelle: «Io non ho mai parlato con Conte», ha affermato.