Elezioni, Calenda: «Siamo a livelli psichedelici, classe dirigente allo sbando»

(LaPresse) «Salvini? Ogni giorno ne dice una. Dice che è per le trivelle e esce la foto con la felpa no trivelle. Salvini è l'unico così stupidino da dire le balle con le felpe che lo contraddicono. Ha detto flat tax, poi ha detto che ci sono 18 aliquote, allora non è una flat tax. Berlusconi dice di portare al 2% la tassa sulla casa, ed è già al 2%. Siamo a livello psichedelici». Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine di un incontro al Caffè della Versiliana a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca, martedì. «Questa è una campagna elettorale che è il simbolo di una classe dirigente che è allo sbando, che non si legge un dossier», aggiunge.