Elezioni: Calenda verso sì a Pd, M5s perde altri pezzi

on il no alla revoca del doppio mandato, il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte cerca nuovi nomi da candidare nelle liste alle elezioni di fine settembre. Ma non si fermano le defezioni: lasciano altri due big come Crippa e D'Inca. Nello schema delle alleanze, Calenda annuncia una decisione entro domani «con il Centro o con il Pd». «Non metto veti nei confronti di nessuno», ribadisce il segretario dem Letta. Intanto è stato siglato l'accordo tra Di Maio e Tabacci. E il centrodestra pensa già ai ministri: «I nomi vengano fatti prima del voto», dice il leader della Lega Salvini.