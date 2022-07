Elezioni, Carfagna: «Scelta di serietà e lealtà, non trameremo con Russia e Cina»

(LaPresse) «Oggi facciamo una scelta di serietà, di lealtà, di libertà e di verità». Così la ministra per il Sud, Mara Carfagna, durante una conferenza stampa con il leader di Azione Carlo Calenda e il ministro per gli Affari Regionali Maria Stella Gelmini. «Ho dovuto scegliere se sottomettermi a una decisione che non condividevo, e che considero un danno per il Paese, oppure lavorare per una forza seria, concreta, che chiede stabilità e governabilità. Credo che questo percorso insieme ci porterà lontano per assicurare che l’Italia possa continuare a essere un Paese serio e affidabile, nel solco di Mario Draghi», aggiunge Carfagna.