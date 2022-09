Elezioni, contestazioni al comizio di Meloni a Palermo

(LaPresse) Contestazioni a Palermo in occasione del comizio nel capoluogo siciliano della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Una cinquantina di manifestanti ha provato a sfondare il cordone di polizia e raggiungere Piazza Politeama, dove era in corso l'intervento di Meloni. Nella tensione tra contestatori e forze dell'ordine un giovane è stato portato in questura. Alcuni cronisti denunciano spintoni nei loro confronti, mentre in una nota la questura di Palermo comunica che «un operatore della Digos è stato raggiunto al volto da un pugno».