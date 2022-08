Elezioni: Di Maio a Meloni: «Con le tue amicizie nella Ue Italia verso l'isolamento»

«Cara Giorgia, grazie alle le tue amicizie con i leader dei Paesi europei che hanno snobbato il Pnrr pur di non cambiare le loro regole interne sui diritti e sulla rule of law l'Italia sarà ancora più isolata in Europa». Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio, in un video messaggio indirizzato alla presidente di FdI Giorgia Meloni. Per Di Maio l'Italia rischia l'isolamento «non solo a causa di Salvini e Berlusconi ma anche a causa delle alleanze» di Meloni.