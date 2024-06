Europee 2024, ecco perché si vota anche di sabato

Il secondo weekend di giugno avranno luogo le elezioni Europee. Sabato e domenica l'Italia dovrà recarsi a votare per dare il proprio parere. L'8 giugno dalle 14:00 alle 22:00 e domenica 9 giugno dalle 7:00 alle 23:00. In pochi sanno il motivo per cui si vota anche di sabato. Edoardo Buffoni, direttore delle News, ha spiegato: «È la prima volta che succede, fate bene ad essere stupiti. È una cosa collegata al fatto che si tratta di elezioni europee, quindi si vota in 27 paesi. Il Parlamento Europeo ha stabilito che le operazioni di voto devono essere concluse la domenica sera, quindi non è più possibile per l’Italia votare durante la giornata di domenica e nella mattinata del lunedì». Ne ha parlato su radio Capital ed ha riferito: «Come recuperiamo questa mezza giornata per consentire agli elettori di votare? Recuperiamo la mezza giornata del lunedì con il pomeriggio di sabato. Il tutto per non avere un risultato che arrivi a scaglioni. Ricordiamo che ci sono importanti elezioni amministrative, per questo hanno aggiunto qualche ora in più». Le elezioni Europee sono indispensabili per scegliere 76 deputati per il Parlamento europeo. Potranno votare tutti coloro che hanno compiuto 18 anni. Lo spoglio inizierà contemporaneamente in contemporanea in tutta Europa alle 23:00 di domenica 9 giugno, quando potranno essere pubblicate le le prime proiezioni.La campagna elettorale sta volgendo al termine, i candidati si stanno preparando per il round finale che vedrà il risultato più o meno negativo dei vari partiti. Gli italiani, dunque, dovranno recarsi alle urne per dare un contributo e un parere che può cambiare il futuro dell'Europa. Si attendono aggiornamenti.

Foto Shutterstock; musica Korben