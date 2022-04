Elezioni Francia, Macron: «La vostra fiducia mi onora»

(Agenzia Vista) Parigi, 10 aprile 2022

«Grazie mille amici miei, miei cari compatrioti grazie miei cari compatrioti della Francia continentale, d'oltremare e all'estero, Questa domenica, 10 aprile, siete stati più di 36 milioni per far valere questo diritto. Questo diritto conquistato dalle generazioni precedenti è il diritto di voto. E ringrazio o nostri connazionali che sin dal primo turno hanno votato per la mia candidatura. La vostra fiducia mi onora», così Macron nel corso del suo discorso dopo il passaggio al secondo turno per le presidenziali in Francia.

Youtube Macron

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev