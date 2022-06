Elezioni, Letta: «Renzi e Calenda? Per ballottaggi parlerò con tutti»

(LaPresse) Nei 13 capoluoghi ai ballottaggi «abbiamo la concreta possibilità di eleggere 13 sindaci di cui 6 donne. Siamo allo sprint, ci concentriamo su questo, cercando di convincere tutti gli elettori, anche chi non ha votato per i nostri candidati». Lo ha detto Enrico Letta al Nazareno. «Parlerò con tutti - ha aggiunto- sia su territori che a livello nazionale, per convincerli dell'importanza che a vincere i ballottaggi sia il centrosinistra». Di alleanze e «campo largo» si parlerà solo dopo i ballottaggi ha aggiunto il segretario Dem che ha poi concluso: «Abbiamo la possibilità concreta di eleggere 13 sindaci. Sei sono candidate donne. Poi parleremo di tutto il resto. Il giorno dopo le elezioni discuteremo di tutto il resto».