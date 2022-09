Elezioni 2022, Mattarella vota a Palermo: l'accoglienza calorosa al seggio

(LaPresse) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha votato a Palermo, all'istituto comprensivo Giovanni XXIII-Piazzi, in via Mario Rutelli, al seggio 535. In tanti gli elettori ad accoglierlo all'ingresso dell'istituto. In Sicilia non si vota solo per il rinnovo del Parlamento, ma anche per l'Assemblea Regionale.