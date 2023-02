Elezioni regionali, Schlein: «Sconfitta netta, astensionismo preoccupante»

«È una sconfitta netta, il dato dell'astensionismo è preoccupante. Per chi come me si sta candidando a contribuire alla ricostruzione di una sinistra che si batta dalla parte degli ultimi, vedere che non stanno più partecipando al voto è una grande sofferenza erd è il primo impegno». Così Elly Schlein, candidata alla segreteria del Partito democratico, commentando l'esito delle elezioni regionali. «Credo che la nostra proposta non abbia convinto, le divisioni dei campi alternativi alle destre non hanno evidentemente aiutato», ha aggiunto. Sul congresso ha dichiarato: «Non credo sia stato un processo troppo lungo, credo ci serva per stimolare la partecipazione».