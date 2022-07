Elezioni, Sala: «Se non si allarga il campo si perde. Io candidato? Lo escludo»

(LaPresse) «A mio avviso l'unico modo che ha il centrosinistra per uscirne bene è quello di cercare di allargare il campo, al di là di come lo chiamiamo. Spero che nessuno ponga veti perché non è il momento, io una mano la do nel momento in cui serve, senza avere nulla da chiedere per me». Così il sindaco di Milano Beppe Sala, al termine della cerimonia di commemorazione della strage di via Palestro, a proposito delle elezioni del 25 settembre. «Penso che l'iniziativa di Di Maio possa raccogliere attorno a lui altre persone, io non sarò parte di nulla però una mano per cercare di raccogliere attorno a questa nuova lista certamente la sto dando - dice Sala - Non avrò nessun ruolo politico futuro, per me non cambia nulla, l'unico mio ruolo possibile è a Milano. Escludo la mia candidatura e che il mio nome sia su una lista». Poi conclude: «Penso che se non si prova a allargare il campo, si perde».