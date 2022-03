Elezioni, Salvini: «Centrodestra compatto, mi chiedo invece Pd e M5S»

(LaPresse) «Si vota insieme per i sindaci e per i Referendum sulla giustizia, quindi si risparmiano 200 milioni di euro che chiederemo vengano utilizzati per tagliare ancora i costi di bollette e benzina. Poi i sindaci sono sindaci e il governo è un’altra roba. Qualcuno voleva votare in date separate». Lo ha dichiarato Matteo Salvini in relazione alle prossime Amministrative dopo il via libera del Consiglio dei Ministri all'Election Day che si terrà il 12 giugno. «Abbiamo il voto in mille comuni e saremo insieme in mille comuni, non vedo dov’è il problema. Se dovessi osservare dall’esterno mi incuriosisce l’accordo Pd e M5S quanto potrà andare avanti. Il Centrodestra rimarrà compatto anche in queste elezioni», ha garantito il leader della Lega.