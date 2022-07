(LaPresse) «Arriverà una smentita istituzionale e avrete vissuto tre ore di fantasy». Così il leader della Lega Matteo Salvini a margine di Coldiretti, rispondendo sui presunti legami del suo partito con la Russia durante la recente crisi di governo. «Mi metto nei panni di una sinistra litigiosa, mentre il centrodestra in tre ore ha trovato unità e accordo su candidature, premiership e cose da fare. Capisco il nervosismo ma spero non faccia campagna elettorale in questo modo», aggiunge Salvini riferendosi agli attacchi del Pd sui suoi presunti legami con Mosca.