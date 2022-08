Elezioni, Salvini: «Non ci sono interessi stranieri da tutelare in Italia, ma l'interesse italiano»

(LaPresse) - Matteo Salvini replica a Luigi Di Maio sulla presunta vicinanza a Mosca del centrodestra. «Di Maio dice che sul voto degli italiani influiranno i russi. Io dico che voteranno i baresi, i leccesi, i milanesi, i romani e i torinesi. Quando sai che perdi ti inventi le scuse, come quando a scuola non avevi studiato e ti preparavi tre o quattro scuse. Mi sembrano quelle che tirano fuori Letta, Renzi, Calenda, Di Maio. Arriveranno a dire che gli italiani non capiscono niente», ha detto il leader della Lega. «Non ci sono interessi stranieri da tutelare in Italia, ma interessi italiani da difendere in Italia e da tutelare all'estero», ha aggiunto Salvini.