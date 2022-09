Elezioni, Salvini: «Reddito di cittadinanza? Il Sud chiede il Ponte sullo stretto»

(LaPresse) - «Reddito di cittadinanza? Il Sud non chiede Di Maio ma lavoro, salute, infrastrutture. Il ponte sullo Stretto e lavoro vero, penso all'agricoltura che è in ginocchio anche perchè in quel settore il reddito di cittadinanza ha disincentivato il lavoro. Aiutare chi non ce la fa è fondamentale ma chi rifiuta una proposta di lavoro per avere denaro pubblico quei soldi vanno destinati a qualcun'altro». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini ai giornalisti fuori dal Senato.