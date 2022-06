Elicottero scomparso, individuati i sette corpi dei passeggeri

(LaPresse) Sono stati individuati i corpi senza vita dei sette passeggeri che erano a bordo dell'elicottero scomparso giovedì sera sull'Appennino tosco-emiliano mentre nella zona era in atto una forte pioggia. I cadaveri e i detriti del velivolo avvistati dall'Aeronautica militare in un canalone impervio sul monte Cusna tra le province di Reggio Emilia e Modena. A bordo c'erano il pilota italiano e sei manager quattro turchi e due libanesi in viaggio d'affari . L'elicottero era partito dall'aeroporto di Capannori Tassignano (Lucca) ed era diretto nel Trevigiano. Sul luogo dell'impatto si sono recati anche Soccorso alpino, Guardia di finanza e Carabinieri.