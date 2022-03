Energia, Conte: «Situazione drammatica, rischiamo collasso sistema produttivo»

(LaPresse) «Tanti comparti non possono andare avanti così e per questo chiediamo al Governo un intervento radicale e coraggioso». Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte risponde hai giornalisti uscendo da Palazzo della Minerva dove era in corso il convegno: Transizione energetica: proposte e strumenti per rilanciare il comparto produttivo, promosso dal sen. Gianni Pietro Girotto. «È necessario un meccanismo di trasferimento da quei comparti che hanno conseguito guadagni extra, straordinari, fuori dalla logica ordinaria di mercato. Quindi non diciamo sciocchezze, non stiamo imponendo nessuna patrimoniale», ha proseguito il leader pentastellato: «Andiamo a toccare solo guadagni extra per trasferirli a famiglie e imprese che altrimenti non riescono ad andare avanti».