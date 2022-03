Energia, governo vara aiuti per famiglie e imprese

Il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità il decreto energia per contrastare l'impennata dei prezzi in seguito al conflitto ucraino. Previsti aiuti a famiglie e imprese per 4,5 miliardi di euro: le misure, presentate dal premier Draghi, sono state possibili tassando gli extraprofitti delle aziende energetiche. Taglio delle accise di 25 centesimi sui carburanti fino al 30 aprile. Prezzi delle bollette calmierate per cinque milioni e 200mila famiglie (1,2 in più) grazie al tetto Isee che sale da 8 a 12mila euro: pagheranno l'energia come l'estate scorsa.