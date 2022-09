Energia, Letta: «Se l'Ue tarda, subito risposte nazionali forti»

(LaPresse) «L’incontro di oggi per noi è molto importante perché vogliamo condividere con le imprese la grande preoccupazione sulla questione energetica che deve trovare risposte sia a livello europeo che nazionale. Se le risposte europee tardano bisogna che le risposte nazionali siamo più forti». Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta arrivando nella sede di Assolombarda a Milano, per un incontro con gli imprenditori. «Chiediamo al governo di essere molto forte e netto nella trattativa europea, perché in questo momento c'è da arrivare a un risultato il più presto possibile, credo che ottobre sia troppo tardi. Anche da questo incontro con il sistema delle imprese c'è da lanciare questo messaggio: non c’è da aspettare, c'è da intervenire il più presto possibile sia a livello europeo che nazionale», ha rimarcato Letta.