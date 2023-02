Enna, 62enne uccisa: arrestata la nuora

Omicidio a Pietraperzia, un paesino in provincia di Enna, dove una donna di 32 anni è stata arrestata per aver ucciso la suocera 62enne, Margherita Margani. Quest'ultima, stamattina prima delle 9, aveva aperto la porta di casa sua alla nuora che l'ha colpita alla gola in cucina con un'arma da taglio. Secondo le ricostruzioni in passato ci sarebbero stati stati frequenti litigi tra le due. Nel 2018 la 32enne era stata già stata coinvolta in fatti violenti, anche se in qualità vittima. Cinque anni fa, infatti, era stata aggredita dal marito mentre era incinta.