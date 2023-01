Epifania, sette milioni di italiani in viaggio per il ponte

(Lapresse) Per questo ponte dell'Epifania, il primo del 2023, i turisti in viaggio saranno sette milioni, di cui 9 su dieci in Italia. È quanto emerge da una indagine di Cna Turismo e Commercio, che evidenzia poi la presenza sul territorio nazionale di circa 800mila vacanzieri stranieri. Nel complesso, il giro d'affari stimato nel periodo è intorno ai 3,5 miliardi di euro. Secondo Coldiretti, con le ultime partenze superano i 13 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza nelle festività, di fine e inizio anno, con un aumento del 13% rispetto al 2022. Domenica da bollino nero su strade e autostrade.