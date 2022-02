Esperti avvertono: non riutilizzare bottiglie di plastica

Visto che da più parti si incoraggia il riciclo di qualsiasi cosa, potremmo pensare di riutilizzare anche le bottiglie di plastica. Per cosa? Per mettere l’acqua del rubinetto, ad esempio. Una recente ricerca però ha dimostrato che questo potrebbe essere dannoso per la nostra salute. Quindi attenzione ad assumere un comportamento troppo “green” nella convinzione di fare del bene all’ambiente. Qualche volta, infatti, si rischia di arrecare danni alla nostra stessa salute. Vediamo perché.

