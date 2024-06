Europee, Meloni: «Ci hanno visti arrivare, ma non sono riusciti a fermarci»

(LaPresse) «L’ultima volta che ci siamo visti qui era una bella notte di due anni fa. Questa per me è una notte ancora più bella. Quella di due anni fa era una promessa basata sulla speranza. Tante persone speravano potessimo essere. Dopo quasi due anni di governo nella peggiore delle situazioni possibili quelle stesse persone hanno detto «non speriamo che voi siate, voi siete», sono le prime parole di Giorgia Meloni dal palco dell’Hotel Parco dei Principi di Roma dove Fratelli d’Italia ha allestito il comitato elettorale per seguire i risultati delle elezioni del Parlamento europeo. «E comunque ci hanno visti arrivare, ma non sono stati in grado di fermarci», ha detto subito prima di lasciare il palco riprendendo ironicamente la frase di Elly Schlein in occasione della vittoria delle primarie dem.