Europee, Renzi a Rapallo: «Bisogna contare di più in Europa»

EMBED

(LaPresse) «Noi diciamo Stati Uniti d'Europa, Salvini dice meno Europa. Il mondo vive una crisi globale devastante. O noi contiamo di più in Europa e allora conterà di più anche l'Italia o se pensiamo di chiuderci alzando confini falliranno le nostre aziende e non saremo rilevanti nelle grandi sfide». Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, al 53esimo Convegno nazionale dei Giovani imprenditori di Confindustria, in corso a Rapallo.