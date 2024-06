Europee, Salvini: «Da Bossi mancanza rispetto verso intera comunità»

EMBED

(LaPresse) «Il movimento politico riesce a crescere nonostante il suo fondatore (Umberto Bossi, ndr) annunci che voti per un altro partito. Cosa farete? Non voglio male a nessuno, gli ho dedicato il libro, sicuramente dovrò ascoltare i militanti. È chiaro ed evidente che se qualcuno dice che vota per un altro partito manchi di rispetto non solo al segretario in carica ma all'intera comunità». Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, commentando i risultati delle Europee, in conferenza stampa nella sede del partito in via Bellerio, a Milano, dopo il voto del Senatùr per Forza Italia. «Non è giusto e corretto che qualcuno che prende i soldi da un partito dica che vota un altro partito. Non sono permaloso di natura, ma devo rendere conto a decine di migliaia di militanti e di amministratori che non si meritano questo», ha aggiunto Salvini.