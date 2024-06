Europee, Salvini: «Voto contro la guerra e per isolare il bombarolo Macron»

(LaPresse) «Chiedo con forza un voto contro la guerra, un voto per fermare la guerra, un voto per isolare bombaroli pericolosi come Macron. Al di là di tutti gli altri temi sacrosanti su cui la Lega si batte da anni, oggi e domani gli italiani possono fermare i venti di guerra. Lo ha dichiarato il vicepremier Matto Salvini uscendo dal seggio di via Martinetti, a Milano, dopo aver votato per le elezioni Europee. «C'è gente pericolosa che vorrebbe trascinarci verso la Terza guerra mondiale e la scelta per la Lega è una scelta di pace. Chi sceglie la Lega, dice no all'invio di militari italiani in Ucraina e no all'utilizzo di armi italiane contro la Russia che ci porterebbero verso la Terza guerra mondiale. Tutto il resto, con il massimo rispetto, viene dopo. Prima la pace e poi tutto il resto», ha aggiunto il leader della Lega. «Il governo italiano, fortunatamente, è uno dei pochi che tiene duro. Però, se vincessero i partiti di sinistra alleati di Macron, la Terza guerra mondiale è dietro l'angolo e siccome ci sono anche in Italia gli amici di Macron il voto per la Lega è una scelta netta chiara precisa è un voto per la pace e che il buon Dio e che la madonna ci protegga perché qua c'è gente veramente pericolosa in giro», ha concluso Salvini.