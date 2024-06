Europee, Schlein: «Risultato straordinario, siamo partito che cresce di più»

(LaPresse) «Un grande ringraziamento a tutte le persone che ci hanno dato fiducia a chi ce l'ha ridata, a chi per prima volta ha votato per noi. Se le proiezioni saranno confermate è un risultato per noi straordinario, siamo il partito che cresce di più dalle politiche, la distanza da FdI si restringe». La segretaria del Pd Elly Schlein ha commentato così dal Nazareno i primi dati delle elezioni europee. «Sentiamo ancora più forte la responsabilità di costruire l'alternativa, continueremo a essere testardamente unitari, sentiamo ancora più forte la responsabilità di costruire l'alternativa. La somma delle forze di opposizione supera quella della maggioranza», ha aggiunto la leader dem.