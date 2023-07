Europee, Tajani: «Noi incompatibili con Le Pen e Afd»

(LaPresse) «Con Salvini in Europa? Assolutamente sì. Il problema non è Matteo Salvini, il problema sono Afd e il partito della signora Le Pen perché sono due partiti anti-europeisti. Come si fa a governare l'Europa con partiti anti-europeisti? Il Ppe e Forza Italia sono incompatibili con questi partiti. Con la Lega siamo alleati e spesso in Europa votiamo insieme», così il ministro degli Esteri e vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. «L'idea di alleanza che ho per il futuro è formata da popolari, conservatori e liberali. Che è l'alleanza che mi ha permesso di sconfiggere la sinistra nel 2017 e di diventare presidente del Parlamento. Non con giochi di palazzo ma con i voti. Questo è il modo per sconfiggere la sinistra», ha aggiunto.