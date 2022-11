Ex Ilva, Urso: «Mi aspetto segnale da azienda, non siamo ricattabili»

(LaPresse) «Sull'ex Ilva il governo non può essere sotto scacco, ricordo a me stesso le parole di Giorgia Meloni quando ha detto che non siamo ricattabili, vale per chiunque. Mi aspetto una decisione a breve dell'azienda che possa riportare nei giusti binari il confronto per la questione dell'Ilva, che è sicuramente strategica per l'industria italiana. Ci aspettiamo che l'azienda ci dia un segnale costruttivo rispetto a quello che ha fatto senza nessun preavviso nei confronti delle aziende dell'indotto». Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine della presentazione del 21simo osservatorio Altagamma. «È stata una decisione sorprendente, mi ero confrontato personalmente il giorno precedente e nessuno mi aveva detto che c'era una decisione di questo tipo».