Falsi invalidi a Varese: corruzione e truffa ai danni dell'Inps, sette indagati

(LaPresse) Sono accusati di aver truffato l'Inps consentendo a 32 falsi invalidi di ottenere benefici economici, fiscali e previdenziali. Sono 7 accusate a vario titolo, dalla Guardia di Finanza di Varese, di associazione per delinquere, corruzione e truffa ai danni dello Stato. In tutto 39 le persone coinvolte nell'inchiesta. Le indagini hanno accertato che, a fronte del pagamento di una somma tra i 5.000 e 8.000 euro per ciascun paziente, l’organizzazione era in grado di far ottenere lo status di invalido anche a chi non possedeva i requisiti necessari. C'era chi assisteva il paziente nella presentazione della domanda di invalidità, chi lo metteva in contatto con gli specialisti compiacenti e chi lo accompagnava di fronte alle Commissioni valutatrici. I certificati, redatti senza visitare la personae confluiti nella cartella personale, venivano esibiti alla commissione valutatrice dell’Asl e, in caso di revisione, a quella dell’Inps, andando di fatto a condizionare, inevitabilmente, il giudizio espresso. Il sodalizio criminale operava non solo nell’ambito della provincia di Varese e più in generale in Lombardia, ma aveva interessi e ramificazioni estese sino al Sud Italia.