Famiglia Cucchi: «Questo è un processo a un sistema»

(LaPresse) «Sono fiduciosa, ne abbiamo viste tante ma io voglio sperare che oggi si possa mettere la parola fine e nella maniera giusta». Ilaria Cucchi parla così coi giornalisti arrivando in Cassazione dove si tiene il terzo grado di giudizio del processo per la morte del fratello Stefano, avvenuta il 22 ottobre 2009 a Roma, dopo l'arresto per droga e un pestaggio subito in caserma da parte di due carabinieri. «Quindici gradi di giudizio, questa vicenda è estenuante, siamo stremati ma siamo qui. Abbiamo fiducia e la verità l'abbiamo capita tutti. Ora bisogna certificarla», aggiunge Fabio Anselmo, l'avvocato della famiglia del geometra 31enne. «È una settimana in cui dobbiamo sopravvivere, siamo arrivati fin qui grazie ad Ilaria e a magistrati che si sono avvicendati estremamente onesti e bravi», prosegue il legale. «Questo è di fatto un processo ad un sistema», conclude.