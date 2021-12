Figliuolo: «500 mila dosi al giorno, ritmi come a luglio»

(LaPresse) - Il generale Francesco Paolo Figliuolo ha visitato il centro vaccinale pediatrico nel museo di Roma Explora. «Siamo tornati ai ritmi di luglio, stiamo facendo oltre 500mila dosi al giorno», ha detto il commissario straoridnario. «Sulla vaccinazione dei bambini noi seguiamo gli scienziati che ci dicono che anche per loro è importante vaccinarsi. Ci sono stati casi nefasti pure in questa fascia di età, anche se per fortuna molto pochi, e casi di long covid», ha spiegato Figliuolo.