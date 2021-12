Fine vita, Conte: «Politica continui il dialogo»

(LaPresse) Giuseppe Conte ha parlato anche di fine vita a margine dell'assemblea Cna. «Invito le altre forze politiche a continuare il dialogo, anche in Aula, ma senza pregiudizi ideologici. Sono temi che se affrontati con pregiudizi diventano molto divisivi. Dobbiamo offrire una prospettiva alle persone che sono in una condizione patologica irreversibile, che soffrono. Dobbiamo potenziare le cure palliative ma, allo stesso tempo, non accanirci su chi è in una condizione irreversibile e di grande sofferenza», le parole del presidente del M5s.