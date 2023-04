Firenze, le immagini del vagone merci deragliato

(LaPresse) - Un treno merci è deragliato nella notte in prossimità della stazione di Firenze Castello, abbattendo anche alcuni pali di alimentazione. Circolazione ferroviaria sulle linee dell’Alta Velocità Firenze-Bologna e Firenze-Prato sospesa con gravi disagi per i viaggiatori. Soccorsi 160 passeggeri bloccati per ore su un Intercity Milano-Salerno, costretto allo stop forzato nei pressi di Sesto Fiorentino per l'assenza di energia elettrica. «L'obiettivo è ripristinare la circolazione entro il primo pomeriggio», ha riferito il ministero dei Trasporti.