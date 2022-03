Firenze, migliaia in piazza contro la guerra: «Dobbiamo trovare la via della pace»

(LaPresse) Migliaia di persone in piazza a Firenze contro la guerra in Ucraina. Da piazza Santa Croce un grido per la pace: «Il sindaco ha chiamato tutti a partecipare e chiedere la fine della guerra», spiega un manifestante, riferendosi a Dario Nardella. «Sono contro la guerra, sentire Zelensky suscita rabbia per cosa sta succedendo e spinge a trovare una strada giusta per la pace», aggiunge un'altra donna dalla piazza, riferendosi al videocollegamento del presidente ucraino con la piazza. La manifestazione si colloca nell'iniziativa europea 'Cities stand with Ukraine'.