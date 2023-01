(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2023

«Il governo porrà in essere tutte le iniziative per far sì che la direttiva contenga previsioni compatibili con il patrimonio italiano e che consentano una riqualificazione adeguata», le parole del ministro Fitto al question time sulla direttiva europea sulle case green.

WebTv Camera

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev