Foggia, elefante a spasso per la città: il video diventa virale

(LaPresse) Foggia come una savana. Questo il commento che va per la maggiore sui social a corredo di un video diventato virale è che ha come protagonista un elefante immortalato per le strade della cittadina pugliese. Nelle immagini si vede il grosso mammifero mangiare serenamente l'erba di alcuni giardinetti di una zona residenziale mentre a fianco gli passano alcuni cittadini increduli. Come spiegato poi da diverse testate locali, il mistero è presto risolto visto che a poche centinaia di metri dall'avvistamento è arrivato un grande circo.