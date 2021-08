(LaPresse) Operazione antidroga dei finanzieri di Foggia che hanno scoperto trecento piante di cannabis in un'area della riserva nazionale del lagoro di Lesina. In manette un 24enne che alla vista dei militari ha tentato la fuga. Nel fondo agricolo sono state trovate anche diverse attrezzature per la coltivazione. Le piante avrebbero fruttato secondo i finanzieri un potenziale ritorno economico di 200mila euro.