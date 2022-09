Fondi russi, Copasir: «In dossier nulla su sicurezza Italia»

(LaPresse) «Il presidente Draghi tra un po' farà una conferenza stampa. Al momento da quello che ci è dato sapere, il documento è americano, la fonte è classificata e segreta, dalle interlocuzioni non c'è nulla che riguardi la sicurezza nazionale e l'Italia, se no saremmo stati informati». Così Federica Dieni, parlamentare ex 5 Stelle ora di Italia Viva, vicepresidente del Copasir, a proposito del dossier sui fondi russi. «A noi risultano un dossier e poi un estratto del dossier, il documento originale è secretato», ha aggiunto Dieni.