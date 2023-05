Fondi Ue, Fitto: «Convocheremo tutte le Regioni singolarmente»

(LaPresse) «Tutte le regioni saranno convocate singolarmente per una valutazione sullo stato dell'arte di ogni sindola regione». Così il Ministro per gli Affari europei e il Pnrr Raffaele Fitto, a Sorrento, a margine dell'apertura dei lavori del Forum Ambrosetti, a proposito del tema dei Fondi Ue. «Le polemiche non mi interessano», ha aggiunto.