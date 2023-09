Forza Italia, Tajani: «Non abbiamo bisogno di generali»

(LaPresse) «È ovvio che si tratta di una manovra in cui non potremmo fare tutto ciò che vorremmo. Dovremo concentrarci su alcune priorità: potere d’acquisto degli stipendi e stabiliti delle imprese. Servirà inoltre una riduzione delle spese, non la spending review di Cottarelli, ma riforme come quella della giustizia civile che a causa della sua lentezza ci costa il 3% del Pil. Ma anche una riforma fiscale», così il presidente di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani durante la conferenza stampa per presentare il passaggio a FI di consiglieri regionali del Lazio ex M5S Roberta Della Casa e Marco Colarossi. «Per fare tutto ciò chiamiamo a raccolta donne e uomini di buona volontà che vogliono impegnarsi. Non abbiamo bisogno di generali che pensano di venire a comandare. Abbiamo bisogno di militanti che si rimbocchino le maniche per il Paese», ha aggiunto il capo della Farnesina in riferimento alle aperture di parti di Lega e FdI all’entrata in politica del generale Roberto Vannacci.