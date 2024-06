Friuli, proseguono ricerche dei tre giovani dispersi nel fiume Natisone

In Friuli Venezia Giulia proseguono le ricerche dei tre giovani dispersi, due ragazze di 20 e 23 anni e un ragazzo di 25, dopo essere stati travolti dalla piena del fiume Natisone, a Premariacco, in provincia di Udine, a seguito delle forti piogge. Stamattina i soccorritori hanno captato il segnale di uno dei loro cellulari mentre cercavano lungo l'argine, per questo le ricerche si stanno concentrando in una specifica zona. Anche se non è certo che lo smartphone sia rimasto addosso al suo proprietario. Un video ha mostrato i tre ragazzi abbracciati prima di essere trascinati via dalla corrente e sparire nel nulla.