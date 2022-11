Funerali Maroni, applausi a Meloni e gelo per Salvini

(LaPresse) La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente del Senato Ignazio La Russa sono stati accolti da un applauso all’arrivo in piazza San vittore a Varese, per i funerali di Roberto Maroni. Stessa accoglienza per il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, pochi applausi invece hanno salutato il ministro Matteo Salvini arrivato con Roberto Calderoli. Presenti anche la ministra Daniela Santanché e i presidenti di Regione Attilio Fontana e Luca Zaia.