Funerali operaio a Partinico, il figlio: «Sei stato un padre e un marito esemplare»

EMBED

(LaPresse) Tanta gente e commozione nella chiesa madre a Partinico (Palermo) sabato mattina al funerale di Ignazio Giordano, operaio dipendente della Quadrifoglio Group coinvolta nell'incidente di Casteldaccia, in cui sono morti 5 lavoratori per le esalazioni tossiche. Durante la celebrazione presieduta da Monsignor Gualtiero Isacchi vescovo di Monreale, ha parlato anche uno dei figli della vittima, Fabrizio Giordano, che ha letto una lettera indirizzata al padre, con voce rotta dall'emozione: «Oggi siamo qui per dirti quanto bene ti vogliamo, sei stato un papà buono e amorevole. Sei stato, un marito, un padre un fratello e un amico esemplare, lasci un vuoto incolmabile. Vorremmo fermare il tempo per fare in modo che quel lunedì non ci fosse mai stato. Avremmo voluto averti accanto a noi a realizzare i nostri sogni e i progetti futuri ma sono convinto che tu da lassù, orgoglioso di noi, ci vedrai e sosterrai», le parole del ragazzo.