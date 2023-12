Funerali Giulia Cecchettin, a Padova l'ultimo saluto

I funerali di Giulia Cecchettin si terrano domani, martedì 5 dicembre, alle ore 11, nella basilica di Santa Giustina a Padova. «Sto preparando un messaggio, spero arrivi a più persone possibili», ha detto il padre della 22enne Gino Cecchettin. Intanto ieri Filippo Turetta, accusato di aver ucciso la sua ex fidanzata, ha incontrato i genitori per la prima volta da quando si trova nel carcere di Verona. Quanto agli interrogatori, per ora non ne sono stati programmati altri, dopo quello durato 9 ore il 2 dicembre scorso.