G20 donne, Draghi: «Difendere i diritti delle donne ovunque»

Il premier Mario Draghi ha inviato un messaggio per l’apertura del G20 Conference on Women’s Empowerment a Santa Margherita Ligure, sottolineando l’impegno dell’Italia sulla condizione femminile.«Il G20 deve fare tutto il possibile per garantire che le donne afghane mantengano libertà e diritti fondamentali», ha detto il presidente del consiglio. «In quanto paesi del G20, abbiamo degli obblighi non soltanto nei confronti dei nostri cittadini, ma anche nei confronti della comunità globale. Dobbiamo difendere i diritti delle donne ovunque nel mondo, soprattutto dove esse sono minacciate», ha affermato il capo del governo.