Gas, Draghi: «Dipendenza dalla Russia scesa da 40 a 25%»

(LaPresse) «Si è parlato molto di energia, di cosa fare per i prezzi così alti. L'Italia per quanto riguarda gli stoccaggi sta andando molto bene, ci stiamo preparando per l'inverno. Per quanto riguarda la dipendenza dal gas russo l'anno scorso era il 40%, oggi è il 25%». Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa a Bruxelles al termine del Consiglio europeo. «Le misure che quindi il governo ha messo in campo già dall'inizio della guerra cominciano a dare risultati, altri fornitori di gas cominciano a sostituire il gas russo», aggiunge il premier.