Gaza, l'ultimo video di una operatrice umanitaria da Deir al-Balah

(LaPresse) In un video pubblicato lo scorso 25 marzo da World Central Kitchen sui suoi profili social c'è Zomi Frankcom, la 44enne, operatrice umanitaria di Melbourne, rimasta uccisa insieme ad altri suoi 6 colleghi in un raid israeliano a Gaza. Zomi e Chef Oli si trova vano nella nuova cucina di Deir al-Balah, dove il team cucina migliaia di porzioni di cibo per la popolazione. Nel filmato raccontano che stanno preparando riso con stufato di manzo e verdure.